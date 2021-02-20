بعد مده 3 أسابيع.. تعرف على شكل الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

أنهى المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الجدل حول حقيقة تأجيل امتحانات التيرم الأول للعام الجامعي الجاري، وكذلك موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن جميع الإجراءات والمواعيد المتخذة بشأن الامتحانات الفترة الماضية كما هي.

ويستعرض «الوطن» في الأسئلة التالية كل ما يتعلق بالفصل الدراسي الثاني، بعد مد الخريطة الزمنية له 3 أسابيع:

** بداية ما هي أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم؟

- أكد المجلس على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير، على أن تُستكمل الامتحانات طبقا للنظم والجداول المُعلنة من قبل الكليات بالجامعات.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على قيام الجامعات بمد العام الدراسي لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، أي الفصل الدراسي الثاني، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، وذلك تعويضا عن الفترة المستقطعة من التيرم الثاني في امتحانات التيرم الأول.

** وماذا عن نظام التعليم المقرر تطبيقه في التيرم الثاني؟

- سيتم الاستمرار في تطبيق نظام التعليم الهجين، المقرر منذ بداية الفصل الدراسي الأول.

** وما هو التعليم الهجين؟

- هو نظام التعليم الذي يجمع ما بين حضور الطلاب للحرم الجامعي «التعليم التقليدي»، والتعليم «أون لاين».

** وكيف سيتم التطبيق للنظام في التيرم الثاني؟

- سيتم تقليل أعداد الطلاب للحضور بالكليات بالمدرجات ومعامل التدريب العملي وقاعات التدريس، وذلك من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة بكل كلية .

وسيكون حضور الطلاب مطابقا للقرارات الأعلى للجامعات، وهي الحضور لطلاب الكليات النظرية يومين، والكليات العملية من 3 إلى 4 أيام.

** وماذا عن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال التيرم الثاني؟

نظام التعليم الهجين، يعمل على تقليل الكثافات الطلابية بالجامعات، حيث شدد الأعلى للجامعات على إجراء التعقيم و التطهير الدوري للمنشآت الجامعية، وكذلك التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وكذلك التباعد الاجتماعي في الدخول والخروج بين الطلاب.

** وكيف سيتم تدريس المقررات؟

سيكون نظام الدراسة المقرارات من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية سواء الموحدة أو المنصة التي تتبع كل جامعة.