محافظ جنوب سيناء يرحب بعودة الوفود السياحية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الوفود السياحية من كل دول العالم، قائلاً: «المحافظة مستعدة من زمان، وشوارعها جميعاً نظيفة، ومفيش أي تلوث»، لافتاً إلى أنه بالفعل بدأت المحافظة في استقبال عدد من الوفود السياحية خلال الفترة الأخيرة، بالأخص من دول إستونيا وأوكرونيا وبيلاروسيا وكازاخستان.

وأضاف «فودة»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة extra news، مساء اليوم السبت، أن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولة روسيا نهاية الشهر الماضي، موضحاً أن نتائج زيارة هذا الوفد، كانت مبشرة بشكل كبير لعودة السياحة الروسية من جديد، إلى الوجهات السياحية في مصر، وبالأخص بمناطق محافظة جنوب سيناء السياحية.

وأشار محافظ جنوب سنياء إلى أن هناك مؤشرات توضح عودة الوفود السياحية الروسية إلى زيارة مصر بكثرة، كما كان يحدث في السابق، لافتاً إلى أنه التقى عدداً من أفراد الوفد الذي زار المحافظة مؤخراً، ولمس على وجوههم بسمة رضا وإعجاب بمناطق المحافظة السياحية، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المطبقة بكل المحافظة.

وأوضح أنه سمع مؤخراً عن الأخبار المتداولة بشأن عدد من الوفود الروسية، تستعد شركة سياحية لاستقدامها إلى مصر، معرباً عن تمنيه أن يحدث ذلك، لأن هذا يعني الوصول إلى نقطة مهمة في طريق عودة السياحة إلى نشاطها من جديد، لأن ما لا يعلمه البعض أن روسيا أكبر مورد للسياحة في مصر بشكل عام، وفي شرم الشيخ بالأخص.

وأعلن أن المبادرات التي أطلقتها وزارة السياحة في الفترة الأخيرة، مع الإجراءات والمبادرات التي فعلتها وزارة الطيران، كل ذلك يعطي مؤشرات مبشرة بإنتهاء فترة الحظر، المفروضة على قطاع الطيران، لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، موضحا أن الدولة مستعدة لاستقبال أي وفود سياحية ولكن هناك بعض الدول تمنع مواطنيها من السفر حتى الآن، بسبب جائحة كورونا.