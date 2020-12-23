نائب محافظ مطروح: توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نائبه الدكتورة دينا عثمان، بتفقد مستشفيات الحميات والصدر المخصصة للفرز والعزل للمصابين بفيروس كورونا، بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال أي إصابات جديدة أو الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس المستجد.

وقالت نائب محافظ مطروح، في تصريحات على هامش جولتها الميدانية بعدد من المستشفيات، مساء اليوم الأربعاء، إن جميع المستلزمات الطبية والوقائية متوفرة في كل من مستشفى صدر مطروح ومستشفى الحميات، والمستشفيات الأخرى للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى والمرضى.

وأكدت على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية، خاصةً ارتداء الكمامات والقفازات، والتباعد الاجتماعي حفاظاً على صحة المواطنين، ومنع إنتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التشديد على تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم، خاصةً بطرقات المستشفى ودورات المياه، حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

كما تابعت "عثمان" الإجراءات الطبية التي يجري تننفيذها في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات الإيجابية، وكيفية التعامل، والعناية بجميع الحالات والشكاوى الواردة، وكذلك استقبال أي إستفسارات أو شكاوى، مع التأكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية، وتعويض المستهلك منها دورياً.

وتأتى مستشفيات الصدر والحميات والحمام، بالإضافة إلى مستشفى النجيلة للعزل، وقسم بمستشفى العلمين، من المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة كمستشفيات فرز وعزل لإستقبال الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، ويجري بها جميع التحاليل والمسحات، بالإضافة إلى وجود غرف رعاية صحية وعناية مركزة، وأطقم طبية وأطقم تمريض مدربين على أعلى مستوى من الخبرة في التعامل مع مصابي كورونا، وتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المترددين على المستشفيات من الحالات المشتبه بها، والحالات التي يثبت إصابتها حتى تتماثل للشفاء.

جدير بالذكر أن مطروح يوجد بها أول مستشفى للحجر الصحي، وهو مستشفى النجيلة، والذي استقبل المصريين الذين تم إجلاؤهم من الصين فور ظهور فيروس كورونا في فبراير الماضي.