"نائبة مطروح": قضايا المرأة والتعليم أولوياتي في الدورة الجديدة

أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، النائبة سحر عيد، أنها تضع قضايا المرأة والتعليم على رأس أولوياتها خلال الدورة البرلمانية الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت "نائبة مطروح"، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم الاثنين، إن المرأة في مطروح تحتاج إلى عمل وجهد كبير، في إنهاء الأوراق الثبوتية لها، خاصةً ساقطات القيد في العديد من القرى والنجوع، واستخراج البطاقات الرقم القومي وشهادات توثيق عقود الزواج والطلاق، وشهادات الميلاد للبعض.

كما أكدت أن المرأة المطروحية تحتاج أيضاً إلى توفير مشروعات خاصة للمرأة المعيلة، لمساعدتها في تعليم أبنائها، والمساهمة فى المعيشة للأسرة، خاصةً الأرامل والمطلقات والفئات الأكثر احتياجاً، سواء في مدينة مرسى مطروح أو في القرى والنجوع المختلفة.

وأشارت "عيد" إلى أن المساهمة فى تشجيع الاستثمار، والعمل على فتح مصانع لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء مطروح، للحد من البطالة، وتشغيل الشباب، وزيادة العائد الإقتصادي للمحافظة، من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع على الجميع.

وبينما أكدت أن الأجهزة التنفيذية تسعى لحل المشاكل التي تواجه المجتمع في مطروح، في مختلف النواحي الاجتماعية والخدمات، فقد كشفت عن حصولها على موافقة محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، خلال لقاء جمع بينهما مؤخراً، على عدة طلبات لأهالي مطروح، منها دخول الخدمة التليفونية والإنترنت للمناطق المحرومة.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى خدمة الطلاب، الذين يدرسون على المنصات الإلكترونية "أون لاين"، فى مختلف المراحل التعليمية وذلك بمناطق "حتاوة"، عند الكيلو 5 خلف السنترال، ومنطقة "علم الروم"، بدايةً من بنك الدم، في ظل عدم وجود الخدمة التليفونية وشبكة الإنترنت بهذه المناطق.

كما كشفت "عيد" عن أن المحافظ وافق أيضاً على امتداد خط مشروع النقل الداخلي في مدينة مرسى مطروح إلى شارع "علم الروم"، وحتى مدرسة "الحرية"، بمنطقة "مينا حشيش"، وتسوية الطرق، وإحلال وتجديد البعض منها في منطقة حي "الزهور" عند الكيلو 4 شرق المدينة.

وذكرت عضو مجلس النواب أن محافظ مطروح وافق على بعض طلبات الأهالي التي عرضت عليه، من مد خطوط التليفونات والإنترنت، وزيادة الخدمة لمشروع نقل الركاب في المناطق المحتاجه، كما وعد بسرعة الانتهاء من أعمال تمهيد وتسوية الطرق بمنطقة حي "الزهور"، شرق مدينة مرسى مطروح.