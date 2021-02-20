بـ31 ألف جنيه.. قميص مصطفى محمد الأغلى في جالطة سراي

قرر نادي جالطة سراي عرض تيشرتات لاعبي الفريق المشاركين في مباراة فناربخشة للبيع، للمساهمة في زيادة موارد النادي المالية، والتي جاء من ضمنها قميص مصطفى محمد مهاجم الفريق ومحرز هدف الانتصار للفريق التركي في الديربي.

وذكر موقع «جالطة سراي» أن قميص مصطفى محمد جاء الأغلى من بين لاعبي الفريق من حيث القيمة المادية بـ1651 يورو.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل 4 أهداف، بواقع 3 أهداف في الدوري التركي وهدف في الكأس رفقة فريقه جالطة سراي في 5 مباريات خاضها مع العملاق التركي.

ويعتمد فاتح تريم المدرب التركي التاريخي والمدير الفني لفريق جالطة سراي على مصطفى محمد بشكل كبير منذ مجيئه، حيث حرص على الدفع به بعدما وضع قدمه بتركيا.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف بمباراة باشاك شهير عن طريق ركلة جزاء، كما نجح في مواصلة تسجيل الأهداف ونجح في تسجيل هدفا بقمة الدوري التركي في مباراة فنربخشة ومن ثم هدف ثالث في مباراة قاسم باشا في الدوري التركي، ورابع في مباراة ألانيا سبور في كأس تركيا والتي شهدت خسارة الفريق بثلاثية مقابل هدفين.

وفي سياق آخر، كان أوضح حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، المقصد الحقيقي من مبادرة «جماهيرنا»، التي أطلقتها اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعدما أخذت أكثر من منحنى، مغاير عن الهدف الحقيقي للمبادرة.

وأشار إلى أنها تهدف إلى توفير الموارد المالية، التي قد تسهل مهمة التجديد للتونسي فرجاني ساسي مع الفريق الأبيض، في ظل تمسكه بالحصول على مبلغ مالي 50 مليون جنيه، من أجل الموافقة على تجديد عقده، وغض الطرف عن الرحيل لأي من الأندية التي ترغب في ضمه.