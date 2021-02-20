مصطفى محمد يتقدم أسلحة جالطة سراي في مواجهة ألانيا سبور

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالطة سراي، عن تشكيل فريقه في مواجهة ألانيا سبور، في المباراة التي ستجمع الفريقين في الجولة الـ26 من عمر الدوري التركي، في مباراة لا تحتمل فقدان جالطة سراي أي نقطة، خاصة وأنه يتصارع رفقة فنربخشة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ودفع «تريم» بـ مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للفريق بعدما نجح في إثبات نفسه مع الفريق بتسجيل 4 أهداف في أول 3 مباريات بالدوري وكذلك في مباراة الكأس، ونجح في صناعة هدف.

وكشفت تقارير صحفية تركية أن جالطة سراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد بعد تألقه رفقة الفريق التركي بتسجيل 4 أهداف بواقع 3 أهداف في بطولة الدوري وهدف في كأس تركيا.

من جهة أخرى، أكد مصدر داخل نادي الزمالك أنه لابد من إبلاغ النادي التركي للزمالك بتفعيل بند البيع النهائى قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وفي حال عدم إخطار الزمالك رسميًا، فإن بند البيع لن يتم تفعيله في نهاية العقد، ويحق للزمالك بيعه لأي فريق آخر في أوروبا.

وأكد خلال حديثه لـ «الوطن سبورت»، أنه في حال قرر جالطة سراي التركي تفعيل بند شراء مصطفى محمد وبيعه لأي نادٍ أوروبي فإن الزمالك يحق له الحصول على 15% من نسبة إعادة البيع الصافي للفريق الأوروبي وليس من عقد اللاعب فقط.

ومن المتوقع أن يظهر مصطفى محمد بشكل رائع رفقة فريقه وهذا ما أظهره خلال مبارياته الذي خاضها مع الفريق، حيث نجح في المساهمة في معظم أهداف فريقه منذ انضمامه بشكل رسمي للفريق التركي.

وكشفت تقارير صحفية تركية بأن إدارة جالطة سراي قررت تفعيل بند شرائه.