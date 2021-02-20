«أبوظبي التجاري» يطلق بطاقات ائتمان «فيزا الإنفنت» و«فيزا البلاتينية» بالسوق المصرية

أعلن بنك أبوظبى التجارى - مصر (ADCB)، استكمال مجموعة بطاقاته الائتمانية بإطلاق بطاقات ائتمان «فيزا الإنفنت» و«فيزا البلاتينية» بالسوق المصرية، اللتين تتيحان لحامليهما من عملاء البنك مجموعة من المزايا الخاصة والمتعددة، وذلك فى إطار خطة البنك لتوفير مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التى تلبى متطلبات العملاء، وتوفر تجربة مصرفية فريدة ومتميزة لهم.

وأضاف البنك، فى بيان، أن البطاقات الائتمانية الجديدة تتيح لعملاء البنك مجموعة من المزايا التى تسهم فى تعزيز وإثراء أنماط حياتهم بما يتناسب مع تطلعاتهم وتفضيلاتهم، لتتواكب مع أحدث المتغيرات فى الاستخدامات الخاصة بالبطاقات التى تتسم بالمرونة والسهولة والأمان.

وتوفر بطاقات ائتمان «فيزا الإنفنت»، ذات القدرة الشرائية الكبيرة والحد الائتمانى الذى يعد الأعلى بين البطاقات، تجربة تُشعر حاملها بالرفاهية والتميز من خلال امتيازات ومكافآت وخدمات شخصية لحامل البطاقة، بالإضافة إلى عروض ترويجية وخصومات لدى العديد من المتاجر العالمية والمطاعم والأماكن الترفيهية، هذا إلى جانب خصم 10٪ عند استخدام البطاقات فى الدفع على موقع Hotel.com، بحسب البيان.

كما توفر بطاقات ائتمان «فيزا الإنفنت» لحاملها فريقاً من خدمة العملاء متخصصاً لتقديم خدمات الكونسيرج، مع الاهتمام بجميع الترتيبات المتعلقة بالحجز والسفر، حيث توفر خدمة الكونسيرج الرقمى بوابة سريعة الاستجابة متنقلة بالكامل، مما يتيح لحامل البطاقة البحث والحجز أثناء التنقل، مع خدمة الوصول إلى أكثر من 1000 صالة مطار فى أكثر من 300 مدينة فى جميع أنحاء العالم، حيث يتمتع أصحاب البطاقات بامتيازات متعددة، وخاصة أثناء السفر مصممة خصيصاً لهم.

ومن ناحيه أخرى، يتيح بنك أبوظبى التجارى - مصر عبر بطاقات الائتمان «فيزا البلاتينية» مجموعة متعددة أيضاً من المزايا لحاملها على رأسها القيام بأى عملية شراء فى أى دولة بالعالم بتكلفة أقل، ويتم قبولها فى أكثر من 1.9 مليون صراف آلى حول العالم، كما توفر البطاقات لحاملها دخول الصالات الخاصة فى أغلب المطارات على مستوى العالم، لتعد الشريك المناسب أثناء السفر.

جدير بالذكر أن بنك أبوظبى التجارى - مصر يضع متطلبات العملاء على رأس قائمة الأولويات ضمن استراتيجيته التوسعية فى السوق، والتى يستهدف من خلالها التوسع فى جميع أشكال العمل المصرفى بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز بشكل كبير على الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية التى تواكب أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية.