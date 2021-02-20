«المركزي» يصدر تعهداً بملياري جنيه لتغطية مخاطر تمويل «السياحة»

قرر البنك المركزى إصدار تعهد بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية، ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العامة وأساطيل النقل السياحى غير متضمنة مبلغ الـ٣ مليارات جنيه الذى تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.

وجاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء مبادرة قطاع السياحة ورغبة البنك المركزى فى استمرار مساندة القطاع فى ظل أزمة كورونا. وأكد «المركزى» فى بيان له ضرورة ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد المذكور 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.

وتابع أن الشركة تضمن نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة. وأوضح أنه يمكن منح تسهيلات فى إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان. كما يمكن استخدام التعهد المذكور فى ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة. ولذلك أكد «المركزى» أن المبادرة المذكورة تسرى على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء، بجانب عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور فى سداد تسهيلات قائمة والتأكد من استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من أجله، وعدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم فى عمليات تحايل من البنك سابقاً بالاستفادة من المبادرة.