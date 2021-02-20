عاجل.. الإعلاميين: إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين

قررت نقابة الإعلاميين الغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر امين مقدم برنامج اخر النهار على قناة النهار بسبب تحدث باسلوب غير لائق عن الصعايدة.

وقالت النقابة في قراراها منذ قليل: بعد انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20/2/2021 مع تامر امين مقدم البرامج علي قناة النهار والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف وانتهت التحقيقات الي ثبوت مخالفتة لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7.

والتي نصت١ - الفقرة رقم 2 على احترام الاديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة

٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي

٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة

وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور / طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بالغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر امين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.

وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة واهلنا في الصعيد بصفة خاصة