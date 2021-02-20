افتتاح محطة جديدة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بالوايلي

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ خطة الوزارة في زيادة أعداد وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود بمختلف محافظات الجمهورية وعلى الطرق السريعة، تسير وفق المخطط لها وتحقق مستهدفاتها مدعومة بتخطيط جيد وتكامل حكومي في إنهاء الإجراءات وتعاون وتنسيق واضح بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكفاءة تنفيذ الكوادر البشرية سواء في إقامة المحطات الجديدة أو تطوير المحطات القائمة وتحويلها لمحطات متكاملة أو تقديم الخدمات للجمهور.

وأشار إلى أنَّ انتشار المحطات يواكبه زيادة في أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وكذلك فى كميات مبيعات الغاز بالمحطات، وهو ما يؤكّد النجاح الذى تحقق لهذا المشروع بفضل الزخم الذي أحدثته المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود والتي وفرت تروّيجاً ووعياً جمعياً لدى المواطنين شجعهم على الإقبال على الاستفادة بتلك الخدمة الحضارية.

وأضاف الملا، خلال افتتاح تطوير محطة الوقود المتكاملة «منار مصر للبترول - غازتك» بمنطقة الوايلي والذى نفذته شركة غاز مصر - أن العمل على تنفيذ التكليف الرئاسى بمضاعفة عدد محطات ومنافذ تموين الغاز الطبيعي كوقود روعي فيه التوزيع الجغرافي والسكاني والانتشار النوعي في المحافظات لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، في ظل استهداف زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلي استثماراً للوفرة المحققة في الإنتاج والاحتياطي، كما يصاحب تلك الزيادة تطوير ورفع كفاءة لمحطات التموين بالوقود.

طاقة تموين محطة الوقود المتكاملة «منار مصر للبترول - غازتك» تصل لـ750 سيارة يومياً

ولفت إلى أنَّ المحطة التي تمّ افتتاحها اليوم هي إحدى المحطات التاريخية وقد تمّ تطويرها برؤية مواكبة للمستقبل حيث تقدم بعد التطوير خدمات التموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل والشحن الكهربائى وتموين ناقلات الغاز الطبيعس المضغوط لتغذية المنشآت الصناعية والتجارية.

وخلال الافتتاح، أوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أن المحطة الجديدة نموذج للتعاون المستمر بين شركتي مصر للبترول وغازتك الممتد منذ عام 1997، والتكامل والوعي الذى تدير به وزارة البترول والثروة المعدنية منظومة توفير وتداول الوقود بمصر، مشيراً إلى أنَّ خدمة الغاز الطبيعي كوقود المتوافرة بالمحطة تبلغ طاقتها التشغيلية 750 مترا مكعبا في الساعة بطاقة تموين 750 سيارة بالغاز الطبيعي يومياً.

تضم مركز تحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً

ونوه إلى أنَّها تتميز باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة فى محطات الشحن بهدف توفير مساحات في منطقة التموين، وزيادة معدلات الأمان حيث إن كل مكونات الموزع يتمّ وضعها بغرف التحكم بعيدة عن منطقة الشحن، كما أنها تشتمل على مركز تحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأطقم التحويل التي تناسب مختلف أنواع السيارات الحديثة.

المحطة مقامة على 2500 متر وسعتها التخزينية 70 ألف لتر بنزين

فيما أوضح المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، أنَّ المحطة المتكاملة المقامة على مساحة 2500 متر تقدم خدمات التموين بالوقود السائل وأن سعتها التخزينية 70 ألف لتر بنزين مختلف الأنواع، كما تقدم خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود إضافة إلى الشحن الكهربائي ومركز خدمة صيانة السيارات.

وأوضح أنَّها تقدم العديد من الخدمات اللازمة لقائدى السيارات والجمهور وبها منفذ يقدم خدمات بيع الزيوت والمنظفات التي تنتجها مصانع الكيماويات التابعة لمصر للبترول والتي أسهمت بالتكامل مع شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية في توفير جانب كبير من متطلبات السوق المحلي مما أدى إلى إحداث توازن واضح بسوق المنظفات والمطهرات خلال جائحة كورونا.

حضر الافتتاح المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونائبه للنقل والتوزيع والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية -إيجاس، ونائبه للتخطيط والمشروعات والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية.