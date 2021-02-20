حيثيات إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين: أضر بالتماسك القومي

كشفت حيثيات قرار نقابة الإعلاميين، بإلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، عن استناد النقابة، على 4 بنود قانونية، إذ أكدت الحيثيات ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، في باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام «2،4،6،7»، فقررت نقابة الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة.

تامر أمين خالف تقاليد المهنة

ونصت الفقرات المشار إليها سابقا على:

- الفقرة رقم 2: نصت على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

- الفقرة رقم 4: تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

- الفقرة رقم 6: احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع.

- وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7، ونصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، رقم 10 لسنة 2021، بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر، لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر، وأكدت نقابة الإعلاميين، احترامها الكامل للشعب المصري كافة، وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة.

التحقيق مع تامر أمين

ووصل تامر أمين، إلى مقر نقابة الإعلاميين في الرابعة عصرا، واستمرت التحقيقات اليوم السبت، ثلاث ساعات ونصف الساعة، وانتهت التحقيقات إلى صدور قرار بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الذي حصل عليه تامر أمين، من قبل.

وبعد انتهاء التحقيق، اليوم، بنقابة الإعلاميين، يتوجه تامر أمين، غدا، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للمثول للتحقيق أيضا، حيث قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في وقت سابق أمس، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين، إلى حين استدعائه والتحقيق معه غدا الأحد، وتأكيد ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

وأكد المجلس، الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.