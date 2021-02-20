«إعلام القاهرة» تنظم حلقة نقاشية بعنوان «الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي»

تستضيف كلية الإعلام جامعة القاهرة حلقة نقاشية بعنوان: «الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي»، ضمن فعاليات مؤتمرها العلمي السادس والعشرين المقرر عقده يومي 24 و25 مارس المقبل.

تتناول الحلقة النقاشية بحث كيفية التمتع بالأمن المعلوماتي وحماية البيانات ومكافحة المعلومات المضللة في ظل التطورات المتسارعة للإعلام الرقمي، يدير الجلسة الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام جامعة النهضة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، ويتحدث فيها كل من الدكتور محمد سعد عميد المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة، الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، الدكتور عادل عبد المنعم خبير الأمن السيبراني بالاتحاد الدولي الاتصالات، الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، اللواء هشام صبري النائب الأسبق لمعهد تدريب الضباط بأكاديمية الشرطة، إضافة إلى المهندسين: أحمد أنس ووليد عجاج، خبراء أمن المعلومات.

يذكر أن المؤتمر المقرر عقده يومي 24-25 من مارس المقبل يُقام تحت عنوان «الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة» ويعقد تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، تحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويشارك به عدد من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقات النقاش عدد من كبار الإعلاميين وعدد من أساتذة وخبراء الإعلام العرب والأجانب.