المؤبد لـ3 متهمين بقتل طالب إعدادية في أثناء اللعب بالدقهلية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على 3 شباب، وبراءة والد اثنين منهم، فى واقعة قتل الطفل « كريم عادل علي أحمد»، 15 سنة، بقرية «البقلية»، التابعة لمركز المنصورة، أثناء لهوه أمام منزل الجناة، في شهر مايو 2020، بعد مشادة بينه وبين المتهمين، بسبب الخلاف على اللعب بالشارع أمام منزل الجناة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد لطفي حسنين، والمستشار سعيد عبد الرشيد السمادوني، وحضور محمود نسيم بيومي، وكيل النيابة، ومحمود محمد عبد الرازق، أمين سـر المحكمة، وذلك فى القضية رقم 8771 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1365 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة، و2409 لسنة 2020 جنايات.

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وأدانت المحكمة كل من «رضا مصطفى علي المرسي»، 30 سنة، وشقيقه «محمد»، 33 سنة، و«إسلام أحمد حسني أحمد»، 36 سنة، وأصدرت أحكام بالسجن المؤبد ضدهم، باتهامات القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، فيما قضت ببراءة المتهم «المرسي مصطفى علي المرسي»، 58 سنة، والد الأول والثاني.

وتعود وقائع القضية إلى 27 مايو 2020، عندما تلقى مأمور مركز شرطة المنصورة، بلاغاً بمقتل طالب وإصابة زميله فى مشاجرة مع الجيران، فانتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وضباط المباحث إلى مكان البلاغ ، بالفحص تبين مصرع الطفل «كريم عادل علي»، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، نتيجة إصابته بطعنتين نافذتين في الصدر بسلاح أبيض، وإصابة زميله ويُدعى «كريم».

وأمر المحامي العام لنيابة المنصورة الكلية بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل المجني عليه في قرية «البقلية»، التابعة لمركز المنصورة، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء «سكاكين وشومة»، وتربصوا بالمجني عليه منتظرين قدومه، وما إن ظفروا به، حتى قام المتهمون بالتعدي عليه بالضرب، بأن كالوا له طعنتين نافذتين بالصدر من الناحية اليسرى، باستخدام الأسلحة البيضاء سالفة الذكر، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته.