فوائد تعود على العقار بعد التصالح حول المخالفة.. اعرفها

مع اقتراب نهاية مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية شهر مارس المقبل وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 منح عدة فوائد للعقار أو الوحدة السكنية التى يتم التصالح بشأنها وهي تقنين الوضع والحصول على رخصة وزيادة القيمة السوقية للوحدة أو العقار وإدخال المرافق وإمكانية إجراء تعديلات أو تعلية وفق ضوابط البناء الجديدة والتعامل الرسمى على المبنى سواء بالبيع أو الشراء وإلغاء أي أحكام صادرة بشأن المخالفة والحصول على خصم 25% عند سداد قيمة التصالح دفعة واحدة.

وأشار إلى أن مد فترة التصالح أكثر من مرة فرصة للمواطنين لتقنين الوضع، لافتا إلى استمرار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية فى المدن والمراكز والأحياء فى تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل، مؤكدا على استمرار المتابعة لملف التصالح وتذليل كل العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين لتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح.

ودعا المواطنين الراغبين في التصالح إلى تصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون قبل فوات الأوان، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكدا أن من يقدم طلب تصالح عليه سرعة استكمال المستندات المطلوبة للتصالح حتى يتم فحص الملف ومعاينة المخالفة والبت فيها، لافتا إلى أن أى طلب تصالح يتم رفضه من قبل اللجنة يمكن تقديم تظلم بشأنه إلى لجنة التظلمات ولا يتم المساس بالعقار أو تنفيذ أى أحكام صادرة بشأن المخالفة محل التصالح قبل البت فى التظلم، وأوضح أنه يتم استلام طلب التصالح بعد سداد مبلغ جدية التصالح التي تقدر خلال فبراير الحالى بنسبة 35% من قيمة المخالفة وتزداد إلى 40% خلال شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن مبالغ التصالح ستعود بالنفع على المواطنين فى صورة خدمات متنوعة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى والمراكز بالمحافظات.