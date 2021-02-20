نجوى إبراهيم: كنت لأسافر بدلا من الراحلة سلوى حجازي بالطائرة المنكوبة

قالت الإعلامية نجوى إبراهيم، إن دورها كان السفر على متن الطائرة الليبية المنكوبة والتي سافرت فيها المذيعة الراحلة سلوى حجازي وتوفيت على متنها، حيث كان من المفترض أن تسافر بدلاً من المذيعة الراحلة سلوى حجازي لكنها تراجعت بطلب من الأخيرة.

قالتلي أنا عندي ثانوية عامة وأنتي لسه صغيرة ومش وراكي حاجة ممكن تطلعي مكاني السفرية

وأضافت إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن رضوى، نجلة المذيعة الراحلة كانت في الثانوية العامة حينها، وبسببها طلبت منها أن تسافر بديلا عنها، لكن ومع تغيير الخطة في لحظتها الأخيرة اضطرت حجازي للسفر للخارج، قائلة: «قالتلي أنا عندي ثانوية عامة وانتي لسه صغيرة ومش وراكي حاجة، ممكن تطلعي مكاني السفرية، قولتلها أنتي تؤمري، وبعد حدوث الحادثة أنا اتألمت واتصدمت جدا».

عملت كدوبلير للراحلة في بعض برامجها التلفزيونية التي جرى عرضها خلال فترة طويلة

وأوضحت أنها عملت كدوبلير للراحلة في بعض برامجها التلفزيونية التي جرى عرضها خلال فترة طويلة، كما أنها تراها أحدى أرق وأجمل وأشطر المذيعين في عصرها حينها.

أحلي مدخل للعائلة هي أن تحبي ابنائهم والراحلة سلوى حجازي كانت تعشق الأطفال

وتابعت: «أحلي مدخل للعائلة هي أن تحبي ابنائهم والراحلة سلوى حجازي كانت تعشق الأطفال، وهو مدخل صادق وأنا حبيت أدخله زي ما دخلته قبلي المذيعة الشهيرة، والطفل لا يكذب ولا ينافق ولا يطلب شئ، ولكنه يحب فقط».