«رواد الخير» توزع 300 وجبة على مصابي كورونا والأيتام بقرى الفيوم

وزّع أعضاء مبادرة «رواد شباب الخير» بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، 300 وجبة غذائية على الأيتام في قرى مركز إطسا، وقرية «الزاوية»، بالإضافة إلى مصابي كورونا الذين يخضعون للعلاج داخل العزل المنزلي، في منطقتي «الإعلام» و«الصوفي» بمدينة الفيوم، وذلك بعد تبرع عدد من المطاعم والمتطوعين بها، للمشاركة في توفير الدفء للأيتام والمرضى.

وقال «تامر هيكل»، مؤسس مبادرة «رواد شباب الخير»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه بسبب برودة الطقس الشديد، زادت التبرعات خلال اليومين الماضيين، خصوصاً في وجبات الأيتام، موضحاً أنّ عدة مطاعم وعدد من السيدات تبرعوا بكميات من الطعام، منها أرز وكفتة وسلطة، فيما تبرعت سيدة بـ«جلاش»، وتبرع آخرون بكرتونة شيكولاتة للأطفال الأيتام، فيما تبرعت إحدى السيدات بكمية من البسبوسة للأطفال.

وأشار مؤسس المبادرة إلى أنّ التبرعات شملت وصول كرتونة عسل، اعتاد صاحب أحد المناحل بإطسا، التبرع بها كل فترة بصورة دورية، موضحاً أن شباب المبادرة قاموا بتعبئة وتوزيع الكميات في أطباق في صورة وجبات، حتى تم إعداد 300 وجبة، مشيراً إلى أنّه تم تقسيم الوجبات إلى قسمين، قسم يتم توزيعه على مصابي كورونا داخل العزل المنزلي، والجزء الآخر، تم إضافة الشيكولاتة عليه، حيث تم توزيعه على الأيتام، للمشاركة في تدفئتهم بوجبة في ذلك الطقس البارد، وإدخال السرور عليهم.

وتابع «هيكل» أنّ حملة الإطعام تم إطلاقها منذ بداية ظهور فيروس كورونا، بهدف مساعدة المرضى، والوقوف إلى جانبهم في محنتهم، حيث أنّهم يكونون غير قادرين على إعداد الطعام، وحاجتهم إلى الراحة والطعام اللازم لإعطائهم المناعة اللازمة ليتمكنوا من مواجهة الفيروس.

ولفت إلى أنّه عندما تراجع عدد المصابين في المرحلة الأولى، اتجه فريق المبادرة إلى توزيع تلك الوجبات على الأطفال الأيتام، وعندما بدأت الموجة الثانية من جائحة كورونا، يجري تقسيم الوجبات لتوزيعها على الأيتام ومصابي كورونا، مع زيادة أعداد الوجبات لتكفي المحتاجين من الطرفين.