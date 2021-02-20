وزير التعليم: ظاهرة الدروس الخصوصية «توحشت».. سنواجهها بالتطوير

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ظاهرة الدروس الخصوصية للأسف الشديد توحشت في مصر، وأصبحت هناك مافيا كبيرة تتعامل مع تلك الدروس على أنها «بيزنس كبير» يدر دخلا كبيرا بالملايين، وذلك على حساب المصريين، موضحًا أنه آن الأوان لمحاربة تلك الدروس الخصوصية من خلال التطوير.

الوزير: الدروس الخصوصية «ما كانتش موجودة على أيامنا»

وأضاف «شوقي»، خلال حواره في برنامج «جروب الماميز»، الذي يُعرض على شاشة «مدرستنا 1»، أن الدروس الخصوصية ظاهرة لم تكن موجودة في مصر في الأزمنة الماضية، «على أيامنا ما كانش فيه في مصر دروس خصوصية، بس مشكلتنا حاليا إننا خايفين من التغيير».

الامتحان الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية يعفيه من مذاكرة ما جاء في الترم الأول

وتطرق الوزير لامتحان المجمع لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث أوضح أنه يشترط أن يحصل الطالب فيه على 50% ولكنه لن يدخل فى المجموع النهائي لأنه لا يعطي التقييم المناسب ولكنه يعفيه من مذاكرة الجزء الذي أدى الامتحان به في الفصل الدراسي الأول.

يجب القضاء على الظواهر التي تهدم فكرة التعليم

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الإيمان بأهمية التكاتف من أجل التطوير والتغيير للقضاء على الظواهر التي تهدم فكرة التعليم، موضحًا أن المدرسة ليست هي وحدها المسؤولة عن تعليم وتربية الطلاب.

وتابع: «كل البيئة المحيطة سواء الأسرة والجيران والأصدقاء والمعلم وكل الأطراف مسؤولة عن تربية إنسان سوي وناجح ومتعلم».