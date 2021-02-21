يوسف الحسيني «يكح» على الهواء.. ويمازح مشاهديه: «دي كورونا ولا إيه؟»

مازح الإعلامي يوسف الحسيني مشاهدي برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، بعد قيامه بالكحة مرتين على الهواء، حيث قال مازحًا: «كورونا دي ولا إيه؟ لا متخافوش»، ثم بعدها اعتذر للمشاهدين على الهواء، قائلًا: «عفوا».

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، يستعرض أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها في اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وعقبها أصيب بكحة على الهواء.

وقرأ الإعلامي جزءا من كلمة الرئيس على الهواء، ثم عرض جزءا من الكلمة على الهواء، والتي قال فيها السيسي، «لقد قامت جمهورية مصر العربية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجابا على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة، وعلى سرعة تقديمها للمواطنين».

ويقدم الإعلامي يوسف الحسيني، برنامج «التاسعة»، على شاشة «التليفزيون المصري»، بديلًا عن الإعلامي وائل الإبراشي، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ثم تعافى مؤخرًا، وحاليا يتماثل للشفاء.