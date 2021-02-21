ظهور ترامب للمرة الأولى بعد رحيله من الرئاسة

خلال أيام يأتي الظهور الأول بشكل علني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تركه للبيت الأبيض في المؤتمر الدولي السنوي للعمل السياسي للمحافظين، ومن المقرر أن يتحدث ترامب الأحد 28 فبراير، وهو اليوم الأخير من المؤتمر الذي يعقد بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب سيتحدث عن العديد من الأمور، منها مستقبل الحزب الجمهوري والتيار المحافظ، كما أنه من المتوقع أن يتطرق خلال كلمته إلى برنامج الهجرة الذي وضعه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وتحديدًا «سياساته المتعلقة بالعفو والحدود الكارثية» حسب رأي ترامب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي بايدن يسلك نهجًا مخففًا فيما يتعلق بملف المهاجرين إلى الولايات المتحدة، على النقيض مما فعل سلفه «ترامب» على مدار 4 سنوات في الحكم، وكانت مصادر صحفية أمريكية كشفت أن ترامب لن يبتعد عن الحياة السياسية بعد خسارته انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح بايدن وخروجه من البيت الأبيض في العشرين من يناير الماضي.

كما تحدثت تقارير عن أن الرئيس السابق يسعى لتشكيل حزب سياسي جديد، مستندًا إلى حصوله على عشرات الملايين من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر من العام الماضي.

وعلى جانب آخر، طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي، من الجمهوريين أعضاء مجلس الشيوخ، العمل على عزل زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس، ميتش ماكونيل، وانتقد ترامب «ماكونيل» بشدة فى بيان، ووصفه بأنه سياسى متجهّم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى، وكان ألقى «ترامب» باللوم على ماكونيل لخسارة سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ من خلال دفع عرض صغير للغاية بشأن المدفوعات المباشرة فى حزمة الإغاثة من فيروس «كورونا».