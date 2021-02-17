«ترامب» يطالب بعزل زعيم الجمهوريين فى «الشيوخ»

طلب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، مساء أمس، من الجمهوريين أعضاء مجلس الشيوخ، العمل على عزل زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس، ميتش ماكونيل، وانتقد ترامب «ماكونيل» بشدة فى بيان، ووصفه بأنه سياسى متجهّم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى.

وألقى «ترامب» باللوم على ماكونيل لخسارة سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ من خلال دفع عرض صغير للغاية بشأن المدفوعات المباشرة فى حزمة الإغاثة من فيروس «كورونا».

وكشف «ترامب» أنه سيدعم أى منافس لماكونيل على رأس كتلة الجمهوريين بمجلس الشيوخ.

وجاء فى بيان ترامب: «حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً، سأدعم المنافسين الأساسيين الذين يتبنّون جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وسياستنا الخاصة أمريكا أولاً».

وجاء بيان الرئيس السابق بعد أن قال «ماكونيل»، السبت الماضى، إنّه على الرّغم من أنّه صوّت لمصلحة تبرئة الرئيس السابق فى محاكمة عزله، إلا أنّ «ترامب» مسئول عملياً وأخلاقياً عن الهجوم الدموى الذى شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكونجرس فى 6 يناير، وكان «ماكونيل» قد رفض عرض «ترامب» تقديم 2000 دولار كمساعدات للعائلات لمواجهة وباء «كورونا»، وأصر على مبلغ 600 دولار فقط، فى إطار خلافات فى الرؤى السياسية بينهما.

يُذكر أن «ماكونيل» صوّت لصالح «ترامب» بأنه «غير مذنب» فى محاكمة العزل التى انتهت بتبرئته، لكنه شجب سلوكه الذى أدى إلى أعمال الشغب فى الكونجرس، وبعد دقائق من انتهاء المحاكمة، قال «ماكونيل» فى مجلس الشيوخ إن «ترامب» مسئول عملياً وأخلاقياً عن الهجوم.