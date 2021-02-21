حمو بيكا ينشر صورة سيارته: «من حب جمهوري الأوفر ركبوني الرانج روفر»

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا صورة جديدة لأحدث سياراته «رنج روفر» عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، وعلق قائلًا: «من حب جمهوري الأوفر ركبوني الرانج روفر».

وتفاعل عدد كبير من جمهور حمو بيكا حيث تجاوزت الصورة الـ20 ألف مشاركة في أقل من ساعتين، وحرص عدد كبير من معجبيه على تهنئته بالسيارة الجديدة.

مسلسل حمو بيكا في رمضان

يذكر أن السبت الماضي أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا طرح مسلسله الدرامي الأول «ملوخية بالتريند»، رسميا في الموسم الرمضاني لعام 2021، لينافس به عمالقة التمثيل في مصر والوطن العربي، كأمير كرارة وهاني سلامة وأحمد عز وكريم عبد العزيز.

وأوضح موزع موسيقى المهرجانات فيجو الدخلاوي الذي يشارك في العمل في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن المسلسل سيعرض رسميا في الماراثون الدرامي الرمضاني، من إنتاج شركة ام ال استوديو، للمنتج محمود حسان، ويشارك في بطولة العمل حمو بيكا وأبو ليلة وعربي.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر إحدى قنوات «يوتيوب» في شهر رمضان المقبل بشكل رسمي، ويتم حاليًا التفاوض على عرض المسلسل عبر عدد من القنوات الفضائية التي تقدمت بطلب لشراء العمل.