مطربة بالأوبرا تتجه للمهرجانات وتتعاون مع حمو بيكا في «قلبي مات»

أثارت أميرة أبو زيد، مُطربة دار الأوبرا المصرية ومتسابقة برنامج «ذا فويس»، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اتجاهها إلى عالم المهرجانات، وتعاونها مع حمو بيكا، في مهرجان جديد يحمل اسم «قلبي مات».

وظهرت أميرة أبو زيد، في تجربة المهرجانات، باستايل جديد، فضلًا عن تغيير اسمها الفني، إلى «السلطانة أميرة».

وحققت أميرة أبو زيد، في مهرجان «قلبي مات»، نحو 125 ألف مُشاهدة، وهو من كلمات حودة ماللي وتوزيع مصطفى السيسي.

وأثارت «أميرة» دهشة متابعيها، من التحوّل المُفاجئ، واتجاهها إلى المهرجانات، بعدما كانت تشدو أما جمهور دار الأوبرا المصرية، إذ قال أحدهم: «ده بجد!!» لترد عليها أخرى مازحة بقولها: «خلي البنت تشتغل بقى»، فيما أشاد آخر بهذا الاتجاه، قائلًا: «والله شاطرة وذكية».

وشاركت أميرة أبو زيد، في برنامج المسابقات الشهير «ذا فويس»، كما سبق لها التمثيل والوقوف على خشبة المسرح من خلال مسرحية «قواعد العشق الأربعون».

«أميرة» قالت في حوارٍ تليفزيوني لها، إنها نشأت على صوت أم كلثوم، وكانت المثل الأعلى لها في عالم الغناء، إذ اكتسبت منها خبرات واسعة، وكانت تشدو بأغانٍ لها، خلال فترة طفولتها في الحفلات المدرسية.

وأوضحت أن بدايتها كانت من خلال التحاقها بكوروال الأطفال للمايسترو سليم سحاب، عندما كانت بعمر التسعة أعوام، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

نمبر 2

وكان حمو بيكا، قد أثار جدلًا واسًعا هو الآخر، خلال الأيام الماضية، بعد مُشاركته الفنان أحمد الفيشاوي، في كليب «نمبر 2»، رغم عدم حصوله على تصاريح من قبل نقابة المهن الموسيقية بمزاولة المهن.

وقال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن النقابة ستأخذ قرارا ضد أحمد الفيشاوي، ولكن عند طرح الكليب على «يوتيوب» أو منصات «السوشيال ميديا» المختلفة، لأن النقابة لا يمكنها اتخاذ قرار ضده، دون رؤية المحتوى المعروض.