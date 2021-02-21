عاجل.. وفاة طالبة أثناء الاستحمام في سوهاج: «عندها القلب واتخنقت»

لقيت طالبة مصرعها بدائرة طهطا شمال محافظه سوهاج، أثناء الاستحمام بسبب استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون ومعاناتها من مرض القلب، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ، من مستشفى طهطا العام، بوصول «مادونا و»، 17 سنة، طالبة، وتقيم بدائرة المركز، جثة هامدة ادعاء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور ضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدها «وجيه. ع»، 46 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام ابنته بالاستحمام داخل منزله سقطت مغشيًا عليها، ونُقلت إلى المستشفى لكنها توفيت عقب وصولها، لافتًا إلى أنها تعاني من مرض القلب، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفه مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة أزمة قلبية نتيجة جلطة بالقلب، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية.