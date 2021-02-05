وفاة طفلتين أثناء الاستحمام بالمنوفية: بخار الماء السبب

لقيت طفلتان مصرعهما بقرية كفر جنزور التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أثناء استحمامهما نتيجة تصاعد بخار الماء بالحمام، ونقص الأكسجين ما أدى لختناقهما ووفاتهما في الحال.

الوفاة نتيجة نقص الأكسجين

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن وفاة الطفلتين جاء نتيحة نقص الأكسجين في الحمام بعد تصاعد بخار المياه أثناء الاستحمام، موضحا أنه تم عرض الطفلتين على مفتش الصحة، وأكد وفاتهما نتيحة نقص الأكسجين، مؤكدا عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة .

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بوفاة طفلتين شقيقتين تدعيان «دنيا.ع.ر» 17 عاما، و«سلمى» 12 عاما، ومقيمتان بقرية كفر جنزور التابعة لمركز تلا، اختناقا، نتيجة تصاعد بخار المياه أثناء استحمامهما.

الأسرة تنفي الشبهة الجنائية

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، إلى مكان الواقعة، وبسؤال أسرة الطفلتين أقروا بأنه اثناء استحمامهما اختنقا نتيجة بخار الماء، وتم عمل إسعافات أولية لمحاولة إنقاذهما ولكن دون جدوى، ونفت أسرة الطفلتين وجود شبهه جنائية حول الوفاة .

حزن في المنوفية بعد الإعلان عن وفاة الطفلتين

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة الطفلتين، وتداول رواد تلك المواقع الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وأن يتغمدهما الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وعلقت إحدى السيدات قائلة «ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم، الموضوع صعب أوي»، وقالت أخرى «لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم الكل يخلي باله وهو في الحمام».

من جانبه نعى كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، وفاة الطفلتين قائلا، «ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الطفلتين، دنيا وسلمي، بقرية كفر جنزور، في الحادث الأليم، داعيين الله عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة، وخالص العزاء لوالدهم وللاسرة الكريمة».