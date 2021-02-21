خصومة متوارثة.. التحريات تكشف تفاصيل تعقب عائلة لشاب أخذا بالثأر: ذبحوه

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل واقعة مقتل بائع بالوادي الجديد يدعى «سيد مصطفى»، 26 سنة، بطعنات سكين ومواسير حديد، داخل محل مملوك له بمدينة الخارجة؛ حيث تبين من تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن 4 متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و33 سنة تعقبوا المجني عليه واقتفوا أثره في عدة محافظات لقتله أخذا بالثأر، حيث نجحوا في نهاية المطاف من الوصول إلى مكانه، حيث يعيش في منطقة عين الدار بمنطقة الخارجة واقتحوا المحل الذي يملكه ليلا وطعنوه بالسكاكين.

لم يختلط بأحد قبل 6 أشهر

وذكرت التحريات أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بمقتل بائع خضار يدعى سيد مصطفى داخل محل خضار ليلا في مدينة الخارجة، حيث عثر على جثته مصابة بطعنات في أماكن مختلفة بالجسم وأن المجني عليه قدم إلى المنطقة منذ 6 أشهر ولا يعرفه الأهالي بشكل جيد نظرا لأنه يعيش بحذر ولا يحب الاختلاط.

خصومة ثأرية منذ سنوات

وأضافت التحريات أن هناك خصومة ثأرية بين المتهمين والمجني عليه تعود لسنوات عديدة بين عائلاتهم في مسقط رأسهم في إحدى قرى محافظة أسيوط؛ حيث تعقب المتهمون المجني عليه لفترة طويلة واقتفوا أثره في عدة محافظات لكنهم لم يعثروا عليه؛ ثم فوجئوا بأنه يعيش متخفيا في مدينة الوادي الجديد ويعمل في بيع الخضروات.

التحريات: المتهمون ذبحو المجني عليه

وحسب التحريات فقد اختبأ المتهمون حتى شاهدوا المجني عليه يعود للمحل ويغلقه على نفسه للمبيت فيه فاقتحموا المحل مدججين بالأسلحة البيضاء وأصابوه بطعنات ذبحية ثم انهالوا عليه بماسورة حديد حتى فارق الحياة ثم فروا هاربين، بينما تم نقل المجني عليه لمستشفى الخارجة بينما لاحقتهم الأجهزة الأمنية؛ وتمكنت من العثور على الأداة المستخدمة في الجريمة.