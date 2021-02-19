بعد 24 ساعة بحث.. «الإنقاذ النهري» تنتشل جثة طفل سقط في ترعة بقنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في قنا، برئاسة العقيد هاني الاتربي، جثة طفل، منذ قليل، سقط في ترعة أثناء قيادته «تروسيكل» بقرية الكوم الأحمر بفرشوط.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، صباح أمس الخميس، بوقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل، بقرية الكوم الأحمر بفرشوط، وأسفر الحادث عن سقوط حامد محمد بخيت، 13 عاما في الترعة، ووفاته غرقا.

وانتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية برئاسة الرائد رامي إيهاب خلف الله، والنقيب علاء الديب، وتم انتشال جثة الغريق بعد 24 ساعة من البحث، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات