العثور على جثة طالبة ثانوي في ظروف غامضة بالمنوفية

عثر أهالي قرية ميت بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، قبل قليل، على جثمان طالبة في ظروف غامضة، في منطقة زراعية بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث بقيادة العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، لبيان ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بإبلاغ الأهالي بقرية ميت بره بالعثور على جثة طالبة في الصف الثالث الثانوي في ظروف غامضة، ويعمل ضباط البحث الجنائي لكشف غموض وملابسات الواقعة.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.