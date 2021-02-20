أمطار شديدة بالقاهرة والوجه البحري.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ جديدة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة من الطقس السيء، متوقع أن تضرب البلاد بداية من يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء، موضحة أن تلك الموجة لن تشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة، حيث ستتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية، لكن يُتوقع أن تشهد محافظات الوجه البحري والقاهرة وبعض المناطق بشمال ووسط سيناء وبعض مناطق سلاسل الجبل الأحمر أمطاراً تتفاوت شدتها بين المتوسطة والغزيرة.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هيئة الأرصاد الجوية ستصدر بياناً غدًا الأحد، بكافة تفاصيل تلك الموجة من الطقس السيئ، وستكشف فيه بالتفاصيل المناطق التي ستتعرض لأمطار، وشدة تلك الأمطار على كل منطقة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تلك الموجة سيصاحبها أيضا نشاط بالرياح، لكن بسرعة أقل من الموجة الأخيرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، ووصلت سرعة الرياح فيها إلى 60 كيلومتراً في الساعة، لكن الموجة القادمة يُتوقع خلالها أن تصل إلى 40 أو 50 كيلومتراً في الساعة، بأقصى تقدير.

وأشارت إلى أن الموجة القادمة لن تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة مثل الموجة الأخيرة التي سجلت 12 درجة مئوية، لكن في الوقت ذاته يُتوقع أن تزيد الأمطار مقارنة بالموجة الأخيرة، وبالأخص على السواحل الشمالية للبلاد وبعض مناطق سيناء والوجه البحري، بالإضافة إلى القاهرة التي يُتوقع أن تشهد أمطاراً أكثر مما شهدته خلال الموجة الماضية.