بعد عقوبة تامر أمين.. خطوات الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام

قررت نقابة الإعلاميين المصريين، أمس، إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين بسبب تصريحاته الأخيرة عن أهل الصعيد، والتي لاقت استياءً كبيرًا منه وهجومًا شديدًا عليه.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنه بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعة، قد ثبتت مخالفة تامر أمين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مؤكدة دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، والفقرة رقم 6 تؤكد احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع، وهو ما أخل به الإعلامي.

تصريح مزاولة المهنة يتطلب العديد من الخطوات والإجراءات للحصول عليه، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الحصول عليه في السطور التالية:

خطوات الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام

وفقا للمادة 12 من قانون النقابة، وضعت نقابة الإعلاميين، عددًا من الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة، وإنشاء سجل خاص للتصاريح المؤقتة يقيد فيها كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة.

- استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام.

- إحضار بيان حالة معتمد من الوسيلة أو لجهة الإعلامية التى يعمل بها المتقدم للحصول على رخيص مزاولة المهنة.

- صورة عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح مبين به تفاصيل عن العقد والتي تشمل الأجر ومدة العمل ومكانه وعنوانه.

- إحضار صورة بطاقة رقم قومى بالإضافة إلى جواز سفر بشرط أن يكون سارى حتى تاريخ التقدم.

- أصل شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي العالي انتظام أو انتساب «مختوم صورة طبق الأصل».

- شهادة أداء الخدمة العسكرية صورة طبق الأصل.

- صحيفة الحالة الجنائية ويجب أن تكون سارية حتى تاريخ التقدم.

- 4 صور ضوئية حديثة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

وفي أغسطس الماضي، تقدم الإعلامي تامر أمين بأوراقه من أجل الحصول على تصريح مزاولة، حتي لا يكون مخالف للقانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة، أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة طبقا للمادتين 2 و19 من قانون النقابة المشار إليه.