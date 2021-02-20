«الأمن العام»: قتيل الإسماعيلية تناول «جاتوه مسمم» من يد صديقه

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل مقتل عامل بمدينة الإسماعيلية مسموماً، وتبين أن صديقه دس السم له فى قطعة جاتوه فأنهت حياته بسبب مطالبته له بمبلغ مالى كان قد اقترضه منه.

وتبلغ لقسم ثالث الإسماعيلية بأمن الإسماعيلية من مستشفى الحميات باستقباله عاملاً «30 سنة مقيم بدائرة مركز فايد» وعاملاً بمقهى «49 سنة»، مُقيم بالإسماعيلية مصابين بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة ووفاة الأول، وبسؤال المُصاب قرر أنه أثناء جلوس المجنى عليه رفقة آخر بالمقهى تناول المتوفى قطعة جاتوه وعقب انصرافهما تبين وجود علبة بها قطعة من الجاتوه فتناولها وحدثت إصابته، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الإسماعيلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفى «عامل - 22 سنة».

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجنى عليه بـ500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه فاشترى قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بالمقهى، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء نقله للمستشفى إلا أنه توفى واستولى منه على 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه، تمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة الواقعة.