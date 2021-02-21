الطقس السيئ يضرب البلاد خلال الأربعة أيام المقبلة: أمطار وعدم استقرار

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 21 فبراير إلى الجمعة 26 فبراير 2021، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بدءا من اليوم الإثنين، تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.

حالة الطقس يوم الأحد 21 فبراير

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع أن يسود الطقس يوم الأحد 21 فبراير أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

كما تهطل أمطار متوسطة الشدة اعتبارًا من الاثنين 22 فبراير والثلاثاء 23 فبراير، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، وتمتد إلى القاهرة الكبرى، ويصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس يوم الاثنين 22 فبراير

أما حالة الطقس ليوم الاثنين 22 فبراير، فمن المتوقع أن تهطل أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وكذلك أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 23 فبراير

وفي يوم الثلاثاء 23 فبراير، من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وكذلك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة أيضا، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس يوم الأربعاء 24 فبراير

أما عن طقس يوم الأربعاء 24 فبراير، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الخميس 25 فبراير

وفي يوم الخميس 25 فبراير، فمن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشماليةالغربية وجنوب سيناء.