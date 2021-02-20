الأرصاد: درجة حرارة الأربعاء الماضي الأقل في الشتاء حتى الآن (صور)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، الخرائط التي توضح حركة الجبهة الباردة التي أثرت على البلاد خلال الثلاث أيام الماضية؛ وأدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أقل درجة حرارة عظمى خلال فصل الشتاء حتى الآن

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشورها، «حركة الجبهة الباردة التي أثرت على البلاد خلال الثلاث أيام الماضية وأدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت محطة أرصاد القاهرة 12 درجة مئوية يوم الأربعاء الماضي 17 فبراير، وتعتبر هذه أقل درجة حرارة عظمى سجلت خلال فصل الشتاء حتى الآن».

درجات الحرارة خلال الفترة القادمة حول معدلاتها دون ارتفاع

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشورها: «كما أدى نشاط الرياح المصاحب للجهة الهوائية إلى مزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر درجات الحرارة خلال الفترة القادمة حول معدلاتها دون ارتفاع يذكر، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء؛ كما رصدت النماذج العددية حالة من عدم الاستقرار منتصف الأسبوع المقبل، ويكون تأثيرها على شمال وشرق البلاد على وجه الخصوص، وسيتم التنويه عنها تفصيليا على الصفحة حيال التأكد من ثبوت النماذج العددية».

درجات الحرارة المتوقعة لليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد كشفت عن درجات الحرارة المتوقعة لليوم السبت 20 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 9.