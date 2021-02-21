الداخلية تسمح لـ42 مواطنا بالتجنيس بأجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية

أصدرت وزارة الداخلية 3 قرارات بشأن منح الجنسية المصرية وردها لعدة مواطنين، وجاءت القرارات التي نشرتها الوقائع الصرية كالتالي:-

- قرار رقم 47 لسنة 2021، والذي نص على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا وأولهم إبراهيم محمد أحمد إبراهيم، علاء محمود مصلحي عبده، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

- قرار رقم 73 لسنة 2021، الذي نص على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا وأولهم حنفي محمود حنفي عيسى، وآخرهم أحمد عبدالتواب علي أحمد بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

- قرار رقم 48 لسنة 2021، الذي نص على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصا وأولهم أحمد علي البدري وآخرهم أمل أحمد محمد.