سعر الدولار اليوم الأحد 21-2-2021 مقابل الجنيه المصري

اختلفت أسعار الدولار اليوم الأحد في البنوك، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في بنوك مصر وشركات الصرافة وفي البنك المركزي، وكذلك سعر العملات الأخرى، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد 21 فبراير 2021، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزي، اليوم، حيث لم يتغير عن سعر أمس السبت ووقف عند 15.6069 جنيه للشراء و15.7067 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي يتم التداول بها في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 18.8282 جنيه للشراء و18.9517 جنيه للبيع، وهو ما سجله أمس دون تغيير.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 21.7389 جنيه للشراء و21.8810 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وبقي متوسط سعر صرف الريال السعودي في مصر عند 4.1610 جنيه للشراء و4.1878 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 4.2485 جنيه للشراء و4.2765 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي عند 51.5166 جنيه للشراء و51.9177 جنيه للبيع.

يذكر أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا رغم جائحة كورونا ولم تتأثر سلبيا بتداعيات الفيروس المنتشر، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وهو ماحدث العام الماضي حيث ساهمت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في دعم الجنيه مقابل الدولار بعدما سجلت ارتفاعا ملحوظا في قيم التحويلات حيث أعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج.