التليفزيون المصري يحتفي بذكرى ميلاد «عاشق الصحافة» مصطفى أمين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مصطفى أمين.. عاشق الصحافة».

الصحافة كانت عشقه الأول

وجاء في التقرير، أن الصحافة كانت هي عشقه الأول وبدأ العمل بها بسن مبكر وأسس مع شقيقه التوأم علي أمين جريدة أخبار اليوم، الراحل مصطفى أمين الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده، صاحب تاريخ مميز في العمل الصحفي والثقافي.

والدته ابنه أخت الزعيم سعد زغلول

وأضاف التقرير، أنه ولد في 21 فبراير عام 1914، وكان والده أمين أبو يوسف محاميا كبيرا، أما والدته فهي ابنه أخت الزعيم سعد زغلول، وهو ما يوضح انعكاس الحياة السياسية بشكل كبير على حياة مصطفى أمين لأنه تربى في بيت زعيم الأمة.

صحفيا بارعا يعشق مهنته ويسعى وراء الخبر أينما كان

وتابع التقرير أن مصطفى أمين أكمل دراسته بأمريكا حين ألتحق بجامعة جورجتاون، ودرس العلوم السياسية وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف الأولى عام 1938، وفي مصر عمل كمدرس لمادة الصحافة بالجامعة الأمريكية لمدة 4 سنوات وانضم للعمل بمجلة روزاليوسف عام 1930، وحقق الكثير من التألق في عالم الصحافة ثم انتقل لمجلة آخر ساعة، وكان مصطفى أمين هو من اختار لها هذا الاسم، كما كان صحفيا بارعا يعشق مهنته ويسعى وراء الخبر أينما كان.

صاحب الفضل في ابتكار فكرة عيد الأم

وأشار التقرير، إلى أن عام 1944 شهد مولد جريدة أخبار اليوم بواسطة كلا من مصطفى وعلي أمين وكانت هذه الجريدة بمثابة الحلم الذي تحقق لهما لرغبتهما في امتلاك دار صحفية تأتي على غرار الدور الصحفية الأوروبية، وكان هو وشقيقه علي لهما لعديد من النشاطات الخيرية والاجتماعية، حيث نفذ الشقيقان مشروعا خيريا أطلق عليه ليلة القدر، كما كان صاحب الفضل في ابتكار فكرة عيد الأم، عيد الأب، وعيد الحب.