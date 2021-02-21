إنشاء مدارس مجتمعية بقرى «حياة كريمة» لمن تجاوز سن التعليم الأساسي

قال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، للسياسات الاجتماعية، إن المدارس المجتمعية يتم إنشاؤها في القرى والنجوع التي ليس بها مدارس للتعليم الأساسي، لاستيعاب الطلاب تجاوزت أعمارهم سن التعليم النظامي، ولم تتجاوز أعمارهم 14 سنة، لافتا إلى أن سن الالتحاق بها من 7 سنوات وحتى 14 سنة.

وأضاف هاشم لـ«الوطن»، أن المدارس المجتمعية تخصص أيضا للطلاب الذين تسربوا من التعليم، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء المدارس المجتمعية في قرى حياة كريمة حسب احتياجات كل قرية والعزب والنجوع التي تفتقر للمدارس النظامية.

الفصل الدراسي يستوعب 20 طالبا

وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أن المدارس المجتمعية تكون عبارة عن فصل أو فصلين، موضحا أن الفصل الدراسي يستوعب 20 طالبا، يتم إنشاؤه داخل جمعية أهلية أو جمعية زراعية، أو جمعيات تنمية المجتمع، بالتنسيق بين التضامن ووزارة التربية والتعليم.

توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأفقر

من جانبها قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن إجمالي المدارس يبلغ 2100 مدرسة مجتمع، بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأفقر لهؤلاء الأطفال.

دفع مصروفات طلاب «تكافل وكرامة» الملتحقين بالجامعات

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم دفع مصروفات طلاب تكافل وكرامة الملتحقين بالجامعات ومد الدعم النقدي لشباب أسر تكافل وكرامة من 18 سنة حتى التخرج من الجامعة، وذلك لدعم التعليم الجامعي للأسر تحت خط الفقر والأولى بالرعاية.

توفير منح دراسية لـ24 طالبا من المتفوقين من طلاب «تكافل وكرامة»

وأشارت نيفين القباج، إلى أنه تم توفير منح دراسية لإجمالي 24 من المتفوقين من طلاب «تكافل وكرامة» و124 من الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك ليس فقط بالجامعات المصرية ولكن أيضا بجامعات أجنبية بمختلف الجامعات.