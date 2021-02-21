رئيس أمناء صناع الخير: أنجزنا 98% بالمرحلة الأولى من «حياة كريمة»

أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية والمشروع الذي يتم الآن للنهوض بالريف المصري هو مشروع متكامل واقتصادي، شارحا أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تم العمل على 143 قرية وتم الانتهاء منهم من خلال إشراف ومتابعة وزارة التضامن الاجتماعي، وتم بها إنجاز عظيم قد يصل لـ98% من المطلوب والمستهدفات، وتم العمل على توفير سكن كريم للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتحتية والتصور الذي حدث بالمبادرة وتحويلها للمشروع العملاق الذي يجري الآن جاء من خلال التشابك والتناغم بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب المتطوع الذي يشارك بالمبادرة.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن المواطنين لديهم تقبل لما يحدث على أرض الواقع من تغيير، ويشاركون بأنفسهم في أعمال التطوير، ويساعدوا الدولة، مشيدا بدور المحافظين ووزير التنمية المحلية «بيبذلوا مجهود فوق المحترم، ووزير التنمية المحلية مع اللجان المجتمعية درسوا آلاف الحالات على مدار الأسابيع الماضية، وشباب مؤسسة حياة كريمة هم الشركاء الأساسيين، نحو 100 ألف شاب مصري متطوعون في هذه المبادرة».

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير إلى أن هذه المبادرة عبارة عن تشارك وتكامل للنهوض بالريف المصري على مدار الأيام المقبلة، مما سيقلل من هجرة الأهالي من الريف للمدن، موضحا أن ضخ الاستثمارات داخل القرية ينهض بالقرية ويوفر فرص عمل من خلال هذه المشروعات لكثير من القطاعات، فالشق الاجتماعي والشق الاقتصادي كلاهما لا يفترقان بمشروع حياة كريمة، بالإضافة للجزء الخاص بالتعليم وبناء الإنسان.