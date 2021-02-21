تفاصيل ضبط شاب متهم بهتك عرض طفلة بالعمرانية: «كنت بلعب معاها»

«دي جارتي.. وبتحبني وكنت بلعب معاها».. بهذه الكلمات حاول شاب يدعى «م.ا»، 21 سنة، تبرير هتكه عرض طفلة عمرها 3 سنوات، حيث نفى الشاب الاتهام الموجه له، وقال إن الطفلة تقيم في منزل أسرتها المجاور لشقته، وأنها تعرفه وتحبه، وكان يلاطفها ويلعب معها، لكن أسرتها شاهدوه فأبلغوا عنه، رغم أنه كان يلعب معها ولم يمس مناطق حساسة في جسدها، بحسب البلاغ الذي قدمته الأسرة ضد الشاب وهو ما نفاه جملة وتفصيلًا، لكن أسرة الطفلة أصرت على اتهامه في محضر رسمي.

المتهم كان يقبّل الطفلة

وكشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا من أسرة طفلة عمرها 3 سنوات، اتهمت فيه شابًا من جيران الأسرة بهتك عرضها، بعد مشاهدته يحملها ويقبلها ويتحسس أماكن حساسة في جسدها.

توجهت قوة أمنية من قسم شرطة العمرانية وألقت القبض على المتهم الذي أنكر الاتهام، لكن مراجعة كاميرات مراقبة في محيط المكان أظهرته فى صور تثير الارتياب أثناء حمله للطفلة.

المتهم: بحبها وبتحبني

وأحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وواجهته بتحريات المباحث وأقوال أسرة الطفلة، لكنه نفاها وقال إنه لم يتحرش بها ولم يهتك عرضها، بل كان يداعبها، وذكر أن حملها وملاطفتها وتقبيلها لأن الطفلة تحبه وهو يحبها.

وقررت النيابة العامة حجز الشاب، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان عما إذا تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه.

بلاغ الأسرة

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من أسرة الطفلة، بتعرض الطفلة «ج.ع»، 3 سنوات، لهتك عرضها على يد شاب يدعى «ع.ا» 21 سنة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، لإجراء التحريات، وتمكنت القوات من ضبط المتهم ، وتم سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة.