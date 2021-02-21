بيان هام لـ هالة زايد أمام «صحة النواب» بعد قليل

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بعد قليل، اجتماعًا لمناقشة البيان الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن حصاد ما تحقق من برنامج الحكومة «مصر تنطلق» 2018-2022.

وتعرض الدكتورة هالة زايد أمام اللجنة البرلمانية بعد ظهر اليوم، بيانًا هامًا يتضمن ملخصا بمجمل ما تحقق من البرنامج الحكومي في قطاع الصحة منذ عام 2018 وحتى الآن، على متسوى الملفات الصحية المختلفة.

وكانت وزيرة الصحة، قد عرضت بيانًا كاملًا أمام مجلس النواب فى الجلسة البرلمانية التى انعقدت يوم 4 من الشهر الجاري، وقد أكّدت أنّه رغم الزيادة السكانية الكبيرة وارتفاع معدلات النمو السكاني، لكن هناك انخفاض في معدلات الإنجاب، وزيادة في الإقبال على استخدام وسائل منع الحمل، لافتة إلى أنَّ الوزارة تعمل على ميكنة مراكز تنظيم الأسرة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، واستخدام وسائل جديدة لمنع الحمل.

وأوضحت أنَّ الوزارة ستلجأ إلى وسائل منع الحمل الحديثة، وبينها نوع من الحقن وغيرها من الوسائل، مع زيادة الإقبال على وسائل منع الحمل.

وأكّدت وزيرة الصحة، أنّ مبادرة «100 مليون صحة» كشفت عن نسبة كبيرة من السيدات غير متعلمات ودون عمل، ويحتجن إلى التوعية بأهمية السبل والوسائل الحديثة.

وأشارت أمام مجلس النواب، إلى أنَّ مبادرة القضاء على «فيروس سي» نجحت في الكشف على 70 مليون مواطن، مما جنبنا المزيد من الوفيات في الجائحة.

وقالت إنَّ مصر نجحت في تحقيق صفر إصابات جراء فيروس «سي»، مبينة أنَّ مبادرة القضاء على فيروس «سي»، وفرت على البلاد نحو 64 مليار جنيه كان يتمّ إنفاقها سنويا على علاج المرضى، وتبعات المرض، فضلًا عن النجاح فى حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس «سي».

وأكّدت أنَّ حملة القضاء على فيروس «سي» تكلفت نحو 4 مليارات جنيه، مؤكّدة أن المسح في 7 شهور، بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج، و1.5 مليار للمسح، استفاد منها 70 مليون مواطن، وتمَّ مسح 50 مليون مواطن للكشف عن المراض المزمنة كالضغط والسكر، مبينة أنَّ مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.