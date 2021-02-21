شعلان: المرحلة الأولى لمراكز الامتحانات الإلكترونية تكلفتها 24 مليونا

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق وعضو المجلس الأعلى للجامعات، إنَّ جامعة الزقازيق لديها 145 ألف طالب موزعين على 21 كلية ومعهدين، إذ جرى طرح الجداول الخاصة بالامتحانات وستبدأ يوم السبت المقبل، مشددًا على أنَّه سيجرى الالتزام بالاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة.

المجلس يسمح بتأجيل الامتحانات للطلاب الذين لا يرغبون التقدم خوفا من كورونا

وأضاف «شعلان»، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنَّ المجلس سمح بتأجيل الامتحانات هذا العام للطلاب الذين لا يرغبون في خوض الامتحانات خوفًا من كورونا، وإذا أصيب طالب في فترة الامتحانات فإنه سيحال إلى الكشف الطبي ويحصل على التأجيل أيضًا بعذر للمواد التي لم يحضرها.

المرحلة الأولى تجهيزها بتكلفة حوالي 24 مليون جنيه

وأكّد «أننا نلتزم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية ولدى الجامعة مستشفيات عزل على أعلي مستوى، كما أن هناك تطور رهيب في الخدمة التعليمية التي نقدمها ونعد حاليا مراكز للامتحانات الإلكترونية، المرحلة الأولى تجهيزها بتكلفة 24 مليون جنيه، إذ تقوم وزاراتا التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات بإمدادنا بهذه الأجهزة، وفي المرحلة الثانية ستكون كل الامتحانات إلكترونية».

تخصيص 5.6 مليار جنيه لدعم البنية التحتية في الجامعات

وتابع: «نجهز مراكز الامتحانات الإلكترونية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى تخصيص 5.6 مليار جنيه لدعم البنية التحتية في الجامعات، إذ زادت سرعة الإنترنت فيها من 100 إلى 600 ميجا، وهو ما يمثل إضافة كبيرة للغاية في مجال التعليم العالي والاهتمام به وبالطلاب».