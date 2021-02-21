محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كورنيش المريوطية وشارع ترسا

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقه فيصل والمعارض لأعمال محور المنصورية، حيث وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء خلال ساعات الأعمال المعلنة لإعادة ضخ المياه بصورة منتظمة للمناطق المتأثرة حتى لا تتعطل أية خدمة حيوية يعتمد عليها المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الجيزة شملت أحياء الهرم والطالبية ومركز ومدينة أبوالنمرس، تفقد خلالها تطوير كورنيش المريوطية وشارع ترسا للتأكد من انتظام العمل بالمناطق الجاري تطويرها.

وخلال الجولة ضبط محافظ الجيزة مخزن منظفات بعد الطريق الدائري اتجاه كوبري عثمان بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس، يحتوي على عدة أطنان من المنظفات الخام والمعبأة بكميات كبيرة والتي قد تنذر بكارثة كبيرة، حيث تأكد المحافظ من عدم وجود أي إجراءات خاصة بالسلامة المهنية والسلامة العامة، وعلى الفور وجه بغلق وتشميع هذا المخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شدد اللواء أحمد راشد على أن تكون كباري المشاة الجاري إنشاءها بالمريوطية وفقا لنسق معماري وطراز جمالي يليق بمواطني الجيزة.

كما وجه المحافظ بتوفير استراحات للمواطنين على كورنيش المريوطية وإعادة تدبيش بعض القطاعات بالترعة وعمل سلالم صعود للمشاة، وعمل منطقه تخدم المواطنين بالممشى السياحي، بحيث يكون هناك محال تجارية وأكشاك لتحقيق عائد استثماري وتوحيد نموذج لتلك المحال لإضافة لمسة جمالية تليق بأعمال التطوير الجارية وحتى لا تستغل كمواقف عشوائية.

وخلال تفقده الأعمال بشارع ترسا، شدد محافظ الجيزة على رئيس حي الطالبية بالوقوف على رأس الأعمال الخاصة بتطوير شارع ترسا أولا بأول، ومتابعة إنشاء الكوبري، وأن يكون عرض الشارع 40 مترا لضمان تحقيق السيولة المرورية ليليق بالمواطنين، والقيام بدهان العقارات بأفضل الخامات وعلى أكمل وجه.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ومركز ومدينة أبوالنمرس ومديري مديريات الطرق والإسكان بالجيزة.