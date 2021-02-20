والدة ضحية سفاح الجيزة في المحكمة: غير شكله بعملية تجميل عشان منعرفهوش

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بسجن أكتوبر المركزي، رفع جلسة محاكمة «سفاح الجيزة» المتهم قذافي فراج عبد العاطي، لحين صدور القرار وذلك بتهمة قتل المجني عليها نادين السيد، بحضور والدها وشقيقتها فاطمة الزهراء السيد، زوجة المتهم.

وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال والدة المجني عليها والتي رفضت جملة وتفصيلا ما ورد في تحقيقات النيابة العامة والتي أثبتت وفاة ابنتها: «بنتي كانت بتتصل بيا لحد 2019 يبقى إزاي ماتت من 2015»، مضيفة أنها كانت تتلقى منها اتصالات عبر أرقام من دولتي فرنسا و أرمينيا، مطالبة بالكشف عن مصير ابنتها الحقيقي: «أنا ماعرفش بنتي فين وعايزة أعرف مصيرها إيه ولو ماتت فده حصل أمتى».

وأشارت إلى أنها لم تبلغ عن اختفاء «نادين» وذلك لتيقنها أنها سافرت للعمل بصحبة المنتج السوري مصطفى قبنض ومدير أعماله محمد قدور: «مابلغتش وقلقت لما اتصالاتها انقطعت ومابقتش عارفة عنها حاجة ساعتها بس بدأت أدور أنا وزوجته اللي هي بنتي على قذافي اللي اختفى من 2016 عشان أعرف منه بنتي راحت فين وما بتكلمناش ليه».

وأضافت: «قدمنا تليغرافات للنائب العام إن زوج بنتي مختفي قسريا لحد ما في يوم 6 نوفمبر اللي فات ظباط قسم الهرم أخدونا عشان نتعرف على قذافي اللي كان عامل عمليات تجميل ومغير ملامحه».

و بعد التعرف والتأكد من هوية المتهم، بادرته والدة الضحية بسؤاله عن سبب اختفاء ابنتها و كيفية التواصل معها، ليجيبها بأن المنتج السوري رفقة طاقم عمله قد سافروا إلى الجزائر و لا يعلم شيئا عن المجني عليها: «عرفنا من ضباط القسم إنه قتل نادين».

وأمرت هيئة المحكمة بإخراج المتهم، قذافي فراج عبد العاطي من القفص، ليمثل أمام القاضي.

ناقشت المحكمة المتهم في بعض أموره الشخصية، وقرر أنه ولد في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1994 و قيد بنقابة المحامين ولم يعمل بالمحاماة ولكنه اتجه إلى العمل بالتجارة الحرة وتزوج 3 مرات ولديه أولاد.

وتبين للمحكمة أنه في حالة طبيعية ومتزن في أفكاره ومرتب في أقواله وطلب اجلا لحضور محاميه، وأيده في ذلك المحامي الذي انتدبته المحكمة في هذه الجلسة.

وكان المتهم قد رفض انتداب المحامي صابر صليب المكلف من المحكمة للدفاع عنه، مطالبا بحضور محاميه الخاص و يدعى هشام إسماعيل، كما طلب من هيئة المحكمة التأجيل لمدة شهر لحين التواصل مع محاميه، قائلا: «في سجن الاستئناف مافيش وصيلة اتصال فبطالب بالتأجيل شهر لحد ما أوصل للمحامي»، الأمر الذي رفضه القاضي واعدا إياه بتمكينه من التواصل مع المحامي في أسرع وقت.