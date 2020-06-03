الآلاف يتوافدون على منافذ صرف المعاشات بالغربية

شهدت مكاتب البريد والبنوك والتأمينات بمحافظة الغربية، اليوم، توافد الآلاف من أصحاب المعاشات تزامنا مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

محافظ الغربية يوجه بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بإلزام الموظفين والمرضى المترددين على مؤسسات الحكومية والأحياء ومجالس المدن بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من أخطار عدوى "كوفيد 19".

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام بالتباعد النسبي وارتداء الكمامات والماسكات الطبية، فضلا عن توفير المقاعد والخيام اللازمة للوقايتهم من أشعة الشمس.