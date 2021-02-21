محافظ القليوبية يكلف «الصحة» بالتحقيق في أزمات «كفر شكر المركزي»

كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالتحقيق في عدد من الشكاوى الواردة من الأطقم الطبية والتمريض والمواطنين، والخاصة بمستشفى كفر شكر المركزي، بسبب سوء توزيع النوبتجيات بالمستشفى، وعدم التشغيل الكامل للمستشفى.

ووجه الهجان، خلال زيارته للمستشفى، مؤخرا، بعد تشغيلها واستقبال المرضى، بضرورة توفير كافة الأطقم الطبية في كافة التخصصات، فضلًا عن التعاقد مع أطباء الباطنة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وتجهيز غرف عناية مركزة لغير المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ للاستفادة من المستشفى بشكل كامل.

كما تفقد المحافظ، أعمال تركيب 41 ماكينة غسيل كلوي، حيث وجه بسرعة الانتهاء وبدء استقبال المرضى، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر، وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

وأكد أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد من ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية 5 مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه، تشمل «كفر شكر المركزي، قها المركزي، الخانكة المركزي، القناطر الخيرية المركزي، وطوخ المركزي».

في سياق آخر، تابع محافظ القليوبية، خلال جولته بمدينة كفر شكر، موقف تسريب مياه الصرف أسفل عدد من العمارات السكنية بالمياه بشارع طراد النيل، وهي المشكلة التي عانى منها الأهالي منذ عام 2008.

وأكد تشكيل لجنة من مهندسي المحافظة والإسكان والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب وإدارة الري، بالتنسيق مع مركز بحوث الإسكان ومجلس المدينة، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة والقضاء على تسرب المياه، بتكلفة بلغت 86 ألف جنيه.

ونتج عن ذلك بدء استغلال المحلات المقامة بالطابق الأرضي كأصول غير مستغلة، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق عائد مادي يستفيد منه أبناء المحافظة، وفقًا لتصريحات المحافظ.