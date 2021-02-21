«شعبة السجائر» تزعم: التدخين «حلال» ويحقق 7 فوائد للجسم

على الرغم من تأكيد دار الإفتاء المصرية على حرمة التدخين، إلا أن محمود لولو، رئيس شعبة الأدخنة بالغرفة التجارية، خرج علينا بتصريحات «صادمة»، أكد خلالها أنه «حلال»، وله 7 فوائد.

رئيس الشعبة: السجائر تقضي على تسوس الأسنان وفيروس كورونا

وأكد رئيس الشعبة، محمود لولا لـ«الوطن» أنه: «مفيش حاجة تطلع من الأرض إلا ولها فايدة»، مضيفا أن السجائر حلال؛ لأنها نبات يزرع في الأرض، موضحا: «لها فوائد كثيرة منها أنها تقضي على فيروس كورونا ومرض الزهايمر، وتعالج التوتر العصبي وتسوس الأسنان وتحسن المزاج العام، وتجعل القوام ممشوق، وتعطى فرصة كبيرة للنجاة من أمراض القلب»، بحسب قوله.

محمود لولو: لو أملك النصيحة لنصحت الناس بالتدخين

وأكد محمود لولو، أنه «لو يملك النصيحة لنصح الجميع بالتدخين وكيفيته»، مشيرا إلى أن تجارة السجائر «حلال»، مثلها مثل أي تجارة أخرى، و«الحرام فقط في الغش والاحتكار والتهريب، فهي تمثل ثاني أكبر مصدر لإيرادات الخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس»، وفق تعبيره.

ولفت «لولو» إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار السجائر المستمر، إلا أنها الأكثر مبيعا بالمقارنة بسلع أخرى، مؤكدا انتعاش سوق السجائر والتبغ، الذي يستخدم في «السجائر اللف».

وكشف رئيس شعبة الأدخنة، أن أسعار السجائر تواصل ارتفاعها في السوق المحلي، منوها إلى أن المادة الخام «التبغ» التي تُصنع، منها السجائر والمعسل، تستورد بالكامل من الخارج، لذلك فإن توافر السيولة الدولارية من أهم العناصر التي يساهم توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأفاد رئيس الشعبة، بأن السجائر من أهم موارد الحصيلة الضريبية للدولة، لهذا فإن خطة الدولة لرفع حصيلتها من الضرائب لسد عجز الموازنة العامة وسيطال أسعار السجائر، وفي حالة فرض ضريبة جديدة سوف تتجه شركات السجائر لتعويض تلك الزيادة في الضرائب برفع أسعارها، وإن كان الأمر سيقتصر على السجائر الفاخرة، مشيرا إلى أن فرض الضرائب على السجائر لم يؤثر على المبيعات.

فتوى شرعية بحرمانية التدخين

كان مفتي الديار المصرية الأسبق، نصر فريد واصل، قد أفتى بحرمانية التدخين، قائلا: إنه حرام شرعا؛ لما يسببه من أمراض تضر بالنفس البشرية.

وتعترف شركات السجائر بأن التدخين ضار بالصحة عبر ملصقاتها المنتشرة على علب السجائر، بالإضافة إلى أنها تنوه بعدم البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة.