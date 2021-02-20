«الصحة» تحذر مصابي كورونا في العزل المنزلي: ابتعدوا عن التدخين والمخدرات

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتوصيات خاصة بمصابي كورونا فى العزل المنزلي، وذلك بهدف العناية بالصحة النفسية لهم، مؤكدة ضرورة اتباع مجموعة من الخطوات لتفادي حدوث محاولات الانتحار الناتجة من الخوف الشديد من الفيروس وتسببه في الوفاة.

وقالت الوزارة، إنه لابد من البعد عن الكحوليات والمخدرات بأنواعها، وكذلك المنبهات مثل الكافيين والتدخين، حيث أنها قد تزيد من تدهور حالة المصاب النفسية والصحية، لافتة الى ضرورة حصول المصاب على قدر كافٍ من النوم يقدر بـ8 ساعات يوميًا فى مواعيد منتظمة، لتقوية الجهاز المناعي للجسم والمهم فى مقاومة الفيروس.

علي المصابين كورونا التواصل مع الأهل والأصدقاء

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها، أنه على مصاب كورونا خلال العزل المنزلي أن يتواصل مع الأهل والأصدقاء عن طريق الهاتف أو مكالمات الفيديو للتقليل من الانعزال والوحدة والتوتر.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من متابعة الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، لأنها تزيد من مشاعر القلق والتوتر لدي المصاب خلال العزل المنزلي، مشيرة الى أهمية ممارسة الهوايات المفضلة كالرسم والموسيقي والقراءة للتقليل من المشاعر السلبية.

وطالبت الوزارة من مصابي فيروس كورونا التواصل مع فرق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية، من خلال تلك الخطوط الهاتفية (0220816831)، و(08008880700).

عدد مصابي فيروس كورونا فى مصر 176943 حالة

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن اجمالي عدد مصابي فيروس كورونا الذي سُجل فى مصر وصل إلى 176943 حالة، من ضمنهم 136889 حالة تم شفاؤها.

وتستمر وزارة الصحة والسكان فى رفع اعلى درجات استعدادها على مستوى مستشفياتها فى محافظات الجمهورية لمتابعة الوضع الوبائي في مصر أولًا بأول، واتخاذ الإجراء المناسب لعدم نشر العدوي من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية بمساعدة الطب الوقائي بالوزراة.