«حياة كريمة» حققت أحلام «زاوية صقر».. مركز شباب ومياة وصرف: شكرا يا ريس

يتجولون بين «الحفر» التي ملأت الشوارع لتركيب «شبكة صرف صحي» حرموا منها لعقود طويلة، ترتسم على وجوههم «فرحة» بإنجاز ظنّوا حتى وقت قريب أنّه «حلم لن يتحقق»، لكن «الأحلام تصبح حقيقة» مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى الفقيرة والمهمشة، وإلى جانب شبكة الصرف الصحي، يعيش أهالي قرية زاوية صقر في مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، سعادة غامرة بحلم آخر يتحقق، بعد تطوير مركز شباب القرية على أعلى مستوى، وإنشاء «ملعب خماسي» لكرة القدم، وصالة للعبة «الكاراتيه» وأخرى للألعاب الرياضية «جيم»، ومنطقة «ملاهي» للأطفال.

فرحة بتطوير «زاوية صقر» في أبوالمطامير بالبحيرة

«الوطن» أطلقت حملة شعارها «أمل أهالينا.. قريتنا بتتغير»، لرصد إنجازات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» في القرى المهمشة والفقيرة، تجولت داخل مركز شباب زاوية صقر، حيث التقت الكابتن السيد جمال الخولي، المسؤول عن التدريب في «جيم» المركز.

تحدّث الخولي عن وضع مركز الشباب قبل تطويره ضمن «حياة كريمة»، حيث لم يكن هناك أي أجهزة أو إمكانيات متاحة لممارسة الرياضة: «مكانش في أجهزة أو إمكانيات، دلوقتي في أنشطة كتير سواء في الجيم أو على مستوى المركز الشباب ككل».

«كمال أجسام، لياقة بدنية، كاراتيه، وكونغ فو»، وأنشطة أخرى كثيرة يقدمها المركز، وهو الأمر أسعد شباب القرية كثيرا بحسب الخولي: «الشباب مبسوطين جدا باللي حصل ده، وبنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالقرية والنهوض بيها وبمركز الشباب والرياضة».

يؤكد مسؤول التدريب في «الجيم» أنّ مبادرة «حياة كريمة» قدّمت للشباب حياة كريمة وأنشطة مهمة: «الشباب فرحانة ومبسوطة بالشغل ده، وفي إقبال كبير بعد الإمكانيات الكبيرة اللي بيقدمها المركز عشان اللي بيتمرنوا واللي بيمارسوا رياضة».

دعا الخولي الشباب إلى التفاؤل بما هو قادم، موجّها الشكر للرئيس السيسي على جهود لتطوير القرية ومركز الشباب: «الخير جاي لنا على إيد الرئيس السيسي».

بقيت مطمن على مستقبلي ومستقبل ولادي

المهندس أحمد غريب محمد، أحد سكان زاوية صقر، وأحد المترددين على صالة الألعاب الرياضية بمركز الشباب، أعرب عن فرحته بتطوير القرية وزيادة الإمكانيات بها، مثمّنا دور «حياة كريمة» في مساعدة الشباب على تطوير معيشتهم واستغلال أوقات فراغهم: «كان عندي وقت فاضي كتير مكنتش عارف استغله، ومع وجود مركز شباب مجهز فيه جيم وملعب كرة القدم وغيرها من الأنشطة، بقينا عارفين نشتغل وقتنا بشكل أفضل».

لم يكن تطوير مركز الشباب هو الإنجاز الوحيد الذي عايشه أهالي «زاوية صقر»، فإلى جانب هذا، عملت «حياة كريمة» في مشروعات أخرى لتحسين حياة أهل القرية، بينها «تركيب شبكة صرف صحي» و«تركيب شبكة مياه» و«توصيل الغاز الطبيعي للمنازل»، يقول غريب: «كنا بنتبهدل في موضوع الأنابيب، كانت بتغلى وتتأخر على ما تيجي، ودلوقتي القرية بقت متكاملة ومش ناقصها حاجة».

تعمل «حياة كريمة» كذلك على إعادة تأهيل المنازل الفقيرة، حيث تحولها إلى منازل لا تقل عن «بيوت الأهالي المقتدرين» بحسب المهندس غريب: «دلوقتي نقدر نعيش حياة كريمة بكل معنى الكلمة، بقى عندنا رياضة وصحة وجيم ومرافق، كل حاجة متوفرة، وبقيت مطمن على مستقبلي ومستقبل ولادي من بعدي في القرية، وكل حاجة متوفرة، المدارس على أعلى مستوى وبقت جديدة، والمكان يليق بالمواطنين اللي عايشين فيه، وكل الخدمات الصحية والاجتماعية متوفرة».

شكرا للرئيس على توفير «حياة كريمة» للمصريين

وجّه المهندس غريب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يوفره من خدمات للمصريين، وعلى الأنشطة والمرافق التي وفرها لقريته «زاوية صقر»: «الريّس وفّر حياة آدمية لأهالي القرية، وشكرا على كل اللي بيوفره للمصريين طول الوقت».

الرئيس السيسي حقق اللي بنحلم بيه

«الوطن» تحدّثت مع الطفل كريم إسلام، الذي كان يمارس الرياضة بمركز الشباب، حيث بدأ حديثه بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي: «الريّس طورلنا كل حاجة في القرية، زي الوحدة الصحية، والملاعب ومركز الشباب والمستشفيات والمدارس، وكل حاجة بقت كويسة».

«ملعب لكرة القدم» كان حتى وقت قريب «حلم» لـ«كريم»: «كان نفسنا من زمان في ملعب زي ده نلعب فيه، وكان نفسي في الجيم علشان أبقى لاعب كمال أجسام، والحمد لله الرئيس السيسي حققلنا اللي بنحلم بيه وبشكر ربنا».

خطط «كريم» لهجرة قريته إلى مكان آخر تتوافر به إمكانيات تساعده على تحسين حياته وتطوير نفسه، قبل ظهور «حياة كريمة»: «الريّس طورلنا كل حاجة زي الغاز والصرف الصحي، غيّر شكل قريتنا وخلاص مفيش حاجة نقصانا، وأنا ناوي أكمل تعليمي وحياتي هنا، مستقبلي أكيد هيبقى أحلى، عشان الرئيس مهتم بالريف وخلانا منحتاجش للمدن في حاجة، هي دي الحياة الكريمة بجد».

و«البحيرة» بين محافظات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمحافظة في مرحلتها الأولى: 8 تجمعات وقرى، و71 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية المستهدفة، بإجمالي استثمارات 304 ملايين جنيه، وعدد تدخلات التضامن الاجتماعي 1354 تدخلا، وإجمالي استثمارات التضامن الاجتماعي 8.9 مليون جنيه، وعدد المستفيدين من المرحلة الأولى 27.991 نسمة.

ويبلغ عدد مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمحافظة 1354 مشروعا، بإجمالي استثمارات 8.9 مليون جنيه، وتدخلات الرعاية الصحية: 1059 بإجمالي استثمارات 8.9 مليون جنيه، بينما تدخلات «سكن كريم»: 295.

أما إجمالي تدخلات «التنمية المحلية» فيبلغ عددها 71 مشروعا بإجمالي استثمارات 304.382 مليون جنيه، ومشروعات الخطة الاستثمارية الأخرى 19 مشروعا بإجمالي استثمارات 23.523 مليون جنيه، ومشروعات الشباب 10 بإجمالي 12.15 مليون جنيه، ومشروعات الوحدات الصحية: 2 مشروع بإجمالي استثمارات 0.650 مليون جنيه، ومشروعات المدارس 5 بإجمالي استثمارات 34 مليون جنيه، ومشروعات مياه الشرب 7، بإجمالي استثمارات 32.1 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 5، بإجمالي 60.01 مليون جنيه، ومشروعات الإدارة العامة 8 بإجمالي استثمارات 42.309 مليون جنيه، ومشروعات الطرق 15 بإجمالي استثمارات 99.64 مليون جنيه.