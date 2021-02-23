بعد تطوير مدرسته بـ«حياة كريمة».. الطفل «كريم»: الرئيس مهتم بينا

ملامحه تحمل مزيجًا من براءة الأطفال مع بدايات ريعان الشباب، عيناه مليئة بالسعادة والأمل في الغد والتطلع لمستقبل مشرق، خصوصًا بعدما شملت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي قريته الصغيرة «زاوية صقر» التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.

وانتهت المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بنسبة كبيرة، حيث تم الانتهاء فعليا من النهوض بمبنى رئاسة مجلس القرية، وفتح صالة جيم مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية داخل مركز الشباب، وإعادة بناء المدرسة الإبتدائية، إضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحي، فضلًا عن إعادة بناء المنازل غير الآدمية التي كان يعيش بها أهالي قريته، وتسليم الأهالي منازل تصلح للعيش الكريم.

«كريم»: مكناش بنعرف نقعد على الدسك

ولأنه طالب بالمدرسة الإبتدائية التي طُورت وأصبحت تليق بأن تصبح مسرحًا للعملية التعليمية وبناء العقول وتخريج أجيال هم مستقبل مصر لاحقًا، فقد عبر الطفل كريم عبدالهادي عن سعادته بالمدرسة الجديدة.

وقال كريم لفريق حملة «أمل أهالينا.. قريتنا بتتغير» التي أطلقتها «الوطن» لتغطية ملحمة البناء والتنمية التي يشهدها مشروع تطوير قرى الريف المصري، «المدرسة دي كانت قديمة، والدسك كان بايظ خالص ومكناش بنعرف نقعد على الدسك، دلوقتي المدرسة اتطورت وبقت مية مية، والمدرسين بقوا يشرحوا لنا كويس، والحمامات كانت بايظة ومكناش بندخلها، لكن دلوقتي بقت حاجة تانية، ومكناش بنعرف نلعب في حصة الألعاب، ومكانش فيه عارضات، لكن الملعب وسع وبقينا نلعب وبقى في زرع في الحوش، ومكناش بنعرف نقعد على الدسك خالص، كنا بنقعد 4، لكن دلوقتي بقينا بنعرف نقعد وبقينا 2 في الدسك».

«كريم»: بقى في كل بيت غاز وعداد مستقل

الطفل كريم عبدالهادي هو طالب بالمدرسة الابتدائية التي تم تطويرها، ولكنه أيضًا أحد سكان قرية زاوية صقر، ومستفيد من جوانب التطوير التي تتم بالقرية من صرف صحي وشبكات المياه والغاز وغيرها من الخدمات والمرافق. يقول لـ«الوطن»: «الصرف الصحي كان بايظ خالص ومكانش في صرف، ومكانش في غاز ولا كنا بنلاقي الأنابيب، ولكن دلوقتي الغاز بقى في البيوت وكل بيت فيه غاز وفيه عداد مستقل».

مستقبلنا بقى أفضل وهنكبر وقريتنا حلوة

وعن أمنياته وتطلعاته وطموحه كي تكون قريته مثالية كما كان يحلم بها من قبل، أعرب الطفل كريم عن أمله في رصف طرق القرية، مؤكدًا على أنه يرى المستقبل أفضل عما كان من قبل بعد النهضة التي حدثت بالقرية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القرى «شايف القرية بتطور والرئيس السيسي بيطورها، ومستقبلنا بقى أفضل وهنكبر وقريتنا حلوة ومتطورة، وشكرًا لرئيس الجمهورية اللي مهتم بينا وإحنا دايما في ضهر أهالينا».

عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمحافظة بمرحلتها الأولى 8 تجمعات وقرى

و«البحيرة» ضمن محافظات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، إذ يصل عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمحافظة بمرحلتها الأولى إلى 8 تجمعات وقرى، أما مشروعات الخطة الاستثمارية المستهدفة فتصل إلى 71 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ304 ملايين جنيه، وعدد تدخلات التضامن الاجتماعي 1354 تدخلًا، أما إجمالي استثمارات التضامن الاجتماعي فتصل إلى 8.9 مليون جنيه، وعدد المستفيدين من المرحلة الأولى 27.991 مستفيدًا.

ويصل عدد مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمحافظة إلى 1354 مشروعًا، بإجمالي استثمارات 8.9 مليون جنيه، أما عدد تدخلات الرعاية الصحية 1059 تدخلًا بإجمالي استثمارات 8.9 مليون جنيه، بينما تدخلات سكن كريم 295 تدخلًا، والتنمية المحلية 71 مشروعًا بـ304.382 مليون.

أما مشروعات الخطة الإستثمارية الأخرى فتصل إلى 19 مشروعًا بإجمالي استثمارات 23.523 مليون، مقابل 10 مشروعات للشباب 10 بـ12.15 مليون جنيه، ومشروعين لوحدات صحية بـ650 ألف جنيه، و5 مشروعات مدارس بـ34 مليون جنيه، و7 مشروعات مياه الشرب بـ32.1 مليون جنيه، و5 مشروعات صرف صحي بـ60.01 مليون جنيه، و8 مشروعات للإدارة العامة بـ42.309 مليون جنيه، و15 مشروعًا للطرق بـ99.64 مليون جنيه.