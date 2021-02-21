راشد العبادي عميدا لـ«تجارة بنها» ومحمود عراقي لـ«الزراعة»

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى راشد العبادي الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة، بتسيير أعمال كلية التجارة (عميدا).

كما أصدر قرارًا بتكليف الدكتور محمود مغربي عراقي الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، بتسيير أعمال «الزراعة» كعميد للكلية.

في وقت سابق، عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور وكلاء الكليات وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع آلية مشاركة جامعة بنها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير قرى الريف المصري ومنها قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وسكرتير عام المحافظة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية بالقري والنجوع.

وأكد دور جامعة بنها وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المبادرة، وتشكيل فرق عمل وتحديد الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات للفرق المشاركة في تنفيذ المبادرة.