وزير النقل يتابع تنفيذ محور ديروط بـ1.7 مليار: اهتموا بقياسات الجودة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات بالوجه القبلي حيث تابع الوزير يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وعدد من أعضاء مجلس النواب بديروط، التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل والتي تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربي غرباً بطول 15كم وعرض 21 مترًا بحارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7 مليار جنيه وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمحور 86%.

صرح وزير النقل، بأنَّ المحور يشمل 13 عملًا صناعيًا (10 كباري – نفقين- بربخ) منها كوبريين رئيسيين، وهي (كوبري أعلي نهر النيل - كوبري أعلي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول، حيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم.

وشدد وزير النقل، خلال جولته على ضرورة أنَّ تتمّ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وسكة حديد «القاهرة - أسوان» جنوب مدينة ديروط.

وأكّد الوزير، على هامش جولته، أنَّه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين، حيث تمّ إنشاء 7 محاور وهي: (طما – جرجا – بني مزار - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة) والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي وجار تنفيذ 5 محاور وهي (ديروط - بديل خزان أسوان - دراو - الفشن – أبو تيج) وتم التخطيط لتنفيذ محمورين وهي (منفلوط – شمال الأقصر)، إضافة الى استكمال محوري طما وجرجا من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي اعتباراً من خطة العام المالي القادم 2021-2022 حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادي الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.

وأضاف أنَّه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100كم، مبينًا أنَّ هذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتمّ إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي، حيث تفقد أعمال وتطوير وتوسعة المرحلة الثانية بطول 52 كم في المسافة من ديروط حتى المنيا، حيث يتمّ تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا وحارتين خرسانيتين لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر وإنشاء 5 أنفاق، وحيث تم تقسيم العمل بالمرحلة الثانية من المشروع من المنيا إلى ديروط لـ8 شركات لتنفيذ اعمال الاتربة و5 شركات لتنفيذ اعمال الرصف.

وبعدها تابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم التي بلغت نسبة تنفيذها 96.5% والتي تشمل تطوير وتوسعة الطريق، ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و16 نفقاً ووجه الوزير خلال جولته بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

ووجه إلى تسوية مسافة 50 مترًا على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أنَّ الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل.

وأضاف أنَّ طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيكون جزءاً من محور «القاهرة- كيب تاون»، لافتًا إلى أنَّه يتمّ تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، مشيرا إلى أنَّ هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

جدير بالذكر أنَّ هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله 7 آلاف كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه، والذي بدأ تنفيذة منذ عام 2014، لافتاً إلى أنَّ القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى «أرقين» بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 4 مراحل هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 96.5٪، والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، وأن نسبة تنفيذها 22% لأعمال الأتربة والمسافة من «السباعية - إدفو - أسوان – توشكى» بطول 325 كم، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 228 كم، والمسافة من توشكى حتى «أرقين» بطول 100كم.